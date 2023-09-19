    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, вос

    757мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    Минстрой обновит закон о похоронном деле, который не меняли 27 лет

    625
    3 комментария

    Минстрой планирует изменить закон о похоронном деле. Соответствующий законопроект министерство внесет в Госдуму уже этой осенью. С текстом документа ознакомился «Коммерсантъ».

    Минстрой предлагает вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории. Предполагается, что власти будут выдавать юрлицам и предпринимателям разрешения на оказание погребальных услуг и лишать их лицензии в случае нарушений. Кроме того, власти смогут отслеживать цены на погребения и продавать на торгах места для семейных захоронений. Этих пунктов нет в текущем законе, который приняли еще в 1996 году.

    По данным «Коммерсанта», предлагаемый Минстроем законопроект почти полностью дублирует документ, который депутат Госдумы Светлана Разворотнева внесла на рассмотрение в парламент весной 2022 года. Тогда обсуждение проекта закона отложили из-за внешнеполитических событий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Законопроект
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close