Минстрой обновит закон о похоронном деле, который не меняли 27 лет

Минстрой планирует изменить закон о похоронном деле. Соответствующий законопроект министерство внесет в Госдуму уже этой осенью. С текстом документа ознакомился «Коммерсантъ».
Минстрой предлагает вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории. Предполагается, что власти будут выдавать юрлицам и предпринимателям разрешения на оказание погребальных услуг и лишать их лицензии в случае нарушений. Кроме того, власти смогут отслеживать цены на погребения и продавать на торгах места для семейных захоронений. Этих пунктов нет в текущем законе, который приняли еще в 1996 году.
По данным «Коммерсанта», предлагаемый Минстроем законопроект почти полностью дублирует документ, который депутат Госдумы Светлана Разворотнева внесла на рассмотрение в парламент весной 2022 года. Тогда обсуждение проекта закона отложили из-за внешнеполитических событий.