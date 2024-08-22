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    У клуба «Грибоедов» сменился владелец. Им стал сын совладельца кинотеатра «Мираж Синема»

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    В Петербурге у клуба «Грибоедов» сменился собственник. Теперь зданием и земельным участком владеет компания «КТР», следует из данных ЕГРН. Фирма принадлежит Олегу Ивонинскому, сыну владельца сети кинотеатров «Мираж Синема» Александра Ивонинского. Информацию о смене собственника в компании подтвердили изданию РБК.

    По данным из Росреестра, здание и земельный участок на Воронежской улице, 2, литера А, с 21 августа 2024 года принадлежит ООО «КТР». По информации СПАРК, главой и единственным владельцем фирмы является Олег Ивонинский. Предприниматель также является совладельцем компаний «Миражстрой» и «Мираж Сфера», фирм «Марс» и «Ани».

    Предыдущего совладельца клуба, предпринимателя Олега Каштело, арестовали в феврале 2024 года. Бизнесмен является обвиняемым по уголовному делу об организации убийства (по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Речь идет о телохранителе Каштело, который погиб почти четверть века назад.

    Полиция задержала Каштело, когда он собирался вылететь в Таиланд, «Фонтанка» подробно рассказывала о задержании. Незадолго до задержания клуб был выставлен на продажу.

    Клуб «Грибоедов» открылся в 1996 году в здании бывшего бомбоубежища. Заведение основали музыканты группы «2 самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. В нем проводили концерты такие группы, как Теquilаjаzzz, «Колибри», «НОМ», «Кирпич», «Ленинград», «Кровосток» и другие.

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    Мираж синемаСмена собственника
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