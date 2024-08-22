В Петербурге у клуба «Грибоедов» сменился собственник. Теперь зданием и земельным участком владеет компания «КТР», следует из данных ЕГРН. Фирма принадлежит Олегу Ивонинскому, сыну владельца сети кинотеатров «Мираж Синема» Александра Ивонинского. Информацию о смене собственника в компании подтвердили изданию РБК.
По данным из Росреестра, здание и земельный участок на Воронежской
Предыдущего совладельца клуба, предпринимателя Олега Каштело, арестовали в феврале
Полиция задержала Каштело, когда он собирался вылететь в Таиланд, «Фонтанка» подробно рассказывала о задержании. Незадолго до задержания клуб был выставлен на продажу.
У клуба «Грибоедов» сменился владелец. Им стал сын совладельца кинотеатра «Мираж Синема»
В Петербурге у клуба «Грибоедов» сменился собственник. Теперь зданием и земельным участком владеет компания «КТР», следует из данных ЕГРН. Фирма принадлежит Олегу Ивонинскому, сыну владельца сети кинотеатров «Мираж Синема» Александра Ивонинского. Информацию о смене собственника в компании подтвердили изданию РБК.
Клуб «Грибоедов» открылся в 1996 году в здании бывшего бомбоубежища. Заведение основали музыканты группы «2 самолёта» Антон Белянкин, Михаил Синдаловский, Денис Медведев, а также Андрей Здор, Алексей Степанов и другие. В нем проводили концерты такие группы, как Теquilаjаzzz, «Колибри», «НОМ», «Кирпич», «Ленинград», «Кровосток» и другие.