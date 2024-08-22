Финляндия отказалась участвовать в неформальных встречах председательства Венгрии в ЕС

Финляндия отказалась участвовать в неформальных министерских встречах венгерского председательства в ЕС. На таких заседаниях не будет ни министров, ни госсекретарей от финляндского правительства, сообщается на сайте Кабмина Финляндии в четверг, 22 августа.

«Министерский комитет ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет отметил, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — сказано в сообщении правительства.

