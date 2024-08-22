Финляндия отказалась участвовать в неформальных встречах председательства Венгрии в ЕС

Финляндия отказалась участвовать в неформальных министерских встречах венгерского председательства в ЕС. На таких заседаниях не будет ни министров, ни госсекретарей от финляндского правительства, сообщается на сайте Кабмина Финляндии в четверг,
«Министерский комитет ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет отметил, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — сказано в сообщении правительства.
Отмечается, что Финляндия работает в гармонии со странами Северной Европы и Балтии и важнейшим приоритетом для страны является поддержка Украины. Кроме того, в ближайшее время ЕС проведет две неформальные встречи по этому вопросу. Так,
Напомним, что в конце июля глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт призывает ЕС открыть каналы коммуникаций с Москвой, сохраняя при этом контакт с Киевом. «Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто.