    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, вос

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    Финляндия отказалась участвовать в неформальных встречах председательства Венгрии в ЕС

    2169
    4 комментария

    Финляндия отказалась участвовать в неформальных министерских встречах венгерского председательства в ЕС. На таких заседаниях не будет ни министров, ни госсекретарей от финляндского правительства, сообщается на сайте Кабмина Финляндии в четверг, 22 августа.

    «Министерский комитет ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, организованных в Венгрии во время ее председательства в ЕС. Министерский комитет отметил, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — сказано в сообщении правительства.

    Отмечается, что Финляндия работает в гармонии со странами Северной Европы и Балтии и важнейшим приоритетом для страны является поддержка Украины. Кроме того, в ближайшее время ЕС проведет две неформальные встречи по этому вопросу. Так, 29 августа в Брюсселе соберутся европейские министры иностранных дел, а 30 августа — министры обороны.

    Напомним, что в конце июля глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт призывает ЕС открыть каналы коммуникаций с Москвой, сохраняя при этом контакт с Киевом. «Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — отмечал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕСФинляндия
    ЛАЙК9
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close