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    Мужчину ударило током на Петергофском шоссе. Он не выжил

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    Работа с электрощитом на Красносельской станции аэрации в Петербурге закончилась гибелью мужчины. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 августа.

    О производственной травме рабочего на Петергофском шоссе, 77, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов утра. Без движения после удара током упал 50-летний сотрудник строительно-монтажной компании, который работал с электрическим щитом на объекте Водоканала.

    Помощь медиков электрику уже не требовалось. Медикам оставалось констатировать смерть.

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