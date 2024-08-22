Мужчину ударило током на Петергофском шоссе. Он не выжил

Работа с электрощитом на Красносельской станции аэрации в Петербурге закончилась гибелью мужчины. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 августа.
О производственной травме рабочего на Петергофском шоссе, 77, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов утра. Без движения после удара током упал 50-летний сотрудник строительно-монтажной компании, который работал с электрическим щитом на объекте Водоканала.
Помощь медиков электрику уже не требовалось. Медикам оставалось констатировать смерть.