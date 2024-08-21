Суд Москвы арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко по делу о взятке

Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко 21 августа был арестован на два месяца. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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Об избрании меры пресечения в отношении ранее задержанного сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Таким образом, Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
О задержании полковника внутренней службы стало известно накануне: операция стала результатом совместных действий ФСБ России и Главного управления собственной безопасности ФСИН.