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    Суд Москвы арестовал начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко по делу о взятке

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    Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Алексей Тимченко 21 августа был арестован на два месяца. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

    официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

    Об избрании меры пресечения в отношении ранее задержанного сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
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    Таким образом, Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    О задержании полковника внутренней службы стало известно накануне: операция стала результатом совместных действий ФСБ России и Главного управления собственной безопасности ФСИН.

    Фото: официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы

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