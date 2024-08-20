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    Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России задержан по подозрению в получении взятки

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    Начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба ФСИН.

    Фото: ФСИН
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    Уточняется, что руководитель был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН. Имя задержанного в релизе не называется, но, по данным сайта ФСИН, руководит созданным в 2022 году управлением полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

    ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

    Фото: ФСИН

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