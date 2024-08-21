Войска НАТО могут временно разместить в Финляндии

По словам министра обороны Финляндии, войска из стран — членов НАТО могут дислоцироваться в стране на некоторое время для военных учений. Об этом в среду, 21 августа , сообщает Yle.



Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Они могут дислоцироваться в Финляндии на долгое время для военных учений, но они не будут находиться на территории страны постоянно.