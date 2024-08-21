    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.69eur100.2

    Войска НАТО могут временно разместить в Финляндии

    1770
    12 комментариев

    По словам министра обороны Финляндии, войска из стран — членов НАТО могут дислоцироваться в стране на некоторое время для военных учений. Об этом в среду, 21 августа, сообщает Yle.

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Они могут дислоцироваться в Финляндии на долгое время для военных учений, но они не будут находиться на территории страны постоянно.

    Целью размещения войск в Финляндии является обеспечение безопасности страны и возможности своевременно урегулировать «напряженность, которая попадает под статью 5 НАТО».

    Глава оборонного ведомства не подтвердил информацию о том, что Финляндия обсуждает перспективу размещения войск Норвегии и Швеции на территории Лапландии. Тем не менее добавил, что переговоры ведутся, и в них принимают участие не только государства Северной Европы, но и другие члены НАТО.

    Напомним, в 5-й статье устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. При такой ситуации НАТО окажет стороне, которая подверглась нападению, помощь. Статья устава допускает применение вооруженной силы. «Включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности», — говорится в статье.

    Финляндия вступила в альянс в апреле 2023 года, Швеция — в марте 2024-го.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close