Войска НАТО могут временно разместить в Финляндии

По словам министра обороны Финляндии, войска из стран — членов НАТО могут дислоцироваться в стране на некоторое время для военных учений. Об этом в среду,
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Они могут дислоцироваться в Финляндии на долгое время для военных учений, но они не будут находиться на территории страны постоянно.
Целью размещения войск в Финляндии является обеспечение безопасности страны и возможности своевременно урегулировать «напряженность, которая попадает под
Глава оборонного ведомства не подтвердил информацию о том, что Финляндия обсуждает перспективу размещения войск Норвегии и Швеции на территории Лапландии. Тем не менее добавил, что переговоры ведутся, и в них принимают участие не только государства Северной Европы, но и другие члены НАТО.
Напомним, в 5-й статье устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. При такой ситуации НАТО окажет стороне, которая подверглась нападению, помощь. Статья устава допускает применение вооруженной силы. «Включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности», — говорится в статье.