Суд в Петербурге продлил задержание «гонщика Ferrari», обвиняемого в афере на 165 млн долларов

Московский районный суд продлил срок задержания предпринимателя с израильским и канадским паспортами на 72 часа, сообщает 21 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга. 45-летний Джошуа Карту задержан Интерполом накануне в Пулково по обвинению в афере на 165 млн долларов.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Его обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в реализации этого преступления (ч. 1349 ст. 18, ч. 1343 и 2 ст. 18 УК США). За это ему грозит до 20 лет лишения свободы. В соответствии с российским законодательством действия задержанного могут быть квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой 10 лет лишения свободы. По данным судов, ущерб от действий задержанного оценивают в 60 миллионов долларов. В ходатайстве прокуратура просила больше времени, чтобы предоставить дополнительные сведения. Следующее заседание назначено на 24 августа.



Как писала «Фонтанка», он был задержан сотрудниками бюро Интерпола ГУ МВД России по Петербургу 19 августа в Пулково. В США Карту подозревают в афере на бинарных опционах. Суть заключается в том, что клиент должен определить рост стоимости актива в краткосрочный период — удачный прогноз обеспечивает прибыль, при неудаче участник теряет всё. В 2020 году израильские СМИ писали, что предприниматель и двое его братьев управляли несколькими платформами для торговли бинарными опционами и якобы манипулировали мнением участников.

В информации международного запроса «с красным углом» (запрос государства — участника Интерпола) сказано, что Карту и иные лица в период с 2013 по 2017 год обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в округе Мэриленд и других регионах Соединенных Штатов. По версии следствия, он продвигал и продавал бренды бинарных опционов с помощью онлайн-маркетинговых компаний, которые включали ложные сведения.

В Сети есть информация, что Джошуа Карту выступал в качестве гонщика-испытателя Ferrari, участвовавшего в гонках Gumball 3000, Targa Florio, Mille Miglia. В прессе рассказывали и о перелётах на собственном самолёте.