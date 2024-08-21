ФСИН опровергла информацию о том, что член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз сидел в СИЗО в привилегированных условиях

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз сидел в ростовском СИЗО в привилегированных условиях. Как сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 21 августа, в изоляторе «не было запрещенных предметов и продуктов питания».

Накануне СМИ начали распространять информацию, что Цеповяз в течение двух лет пребывания в СИЗО в Ростове-на-Дону якобы ел красную икру и деликатесы, ходил в баню с содержащимся там же экс-министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером и смотрел передачи на плазменном телевизоре. Однако, по данным ФСИН, эта информация оказалась фейковой.

