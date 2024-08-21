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    ФСИН опровергла информацию о том, что член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз сидел в СИЗО в привилегированных условиях

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    Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз сидел в ростовском СИЗО в привилегированных условиях. Как сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 21 августа, в изоляторе «не было запрещенных предметов и продуктов питания».

    Накануне СМИ начали распространять информацию, что Цеповяз в течение двух лет пребывания в СИЗО в Ростове-на-Дону якобы ел красную икру и деликатесы, ходил в баню с содержащимся там же экс-министром ЖКХ Ростовской области Андреем Майером и смотрел передачи на плазменном телевизоре. Однако, по данным ФСИН, эта информация оказалась фейковой.

    «Распространяемые данные не соответствуют действительности. Условия содержания осужденного в следственном изоляторе соответствовали требованиям действующего законодательства», — пояснили в ведомстве.

    В 2018 году в СМИ распространились фотографии из колонии в Амурской области, на которых Цеповяз позирует с шашлыками, крабами и смартфоном в руках. В ФСИН после служебной проверки подтвердили, что это реальные кадры 2015 года. После чего начальника колонии Александра Радькова уволили за превышение должностных полномочий.

    Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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