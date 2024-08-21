BMW утащило в воду у Яхтенного моста во время спуска гидроцикла

БМВ — частично под водой, гидроцикл — на воде. Днем 21 августа в Приморском районе Петербурга произошел неприятный инцидент, во время которого гидроцикл пытались спустить на воду. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец произошедшего.
читатель «Фонтанки»
Около 15:30 у Яхтенного моста компания людей спускала гидроцикл на воду. В какой-то момент, по всей видимости, ситуация вышла из-под контроля, и в воде частично оказался и автомобиль.
«Спускали прицеп с гидроциклом в воду, и туда утащило автомобиль», — поделился читатель «Фонтанки».
Судя по кадрам, сейчас мужчины пытаются своими силами вытащить машину. Несколько из них толкают БМВ сзади, а кто-то сидит за рулем.