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    BMW утащило в воду у Яхтенного моста во время спуска гидроцикла

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    БМВ — частично под водой, гидроцикл — на воде. Днем 21 августа в Приморском районе Петербурга произошел неприятный инцидент, во время которого гидроцикл пытались спустить на воду. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец произошедшего.

    читатель «Фонтанки»

    Около 15:30 у Яхтенного моста компания людей спускала гидроцикл на воду. В какой-то момент, по всей видимости, ситуация вышла из-под контроля, и в воде частично оказался и автомобиль.

    «Спускали прицеп с гидроциклом в воду, и туда утащило автомобиль», — поделился читатель «Фонтанки».

    Судя по кадрам, сейчас мужчины пытаются своими силами вытащить машину. Несколько из них толкают БМВ сзади, а кто-то сидит за рулем.

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