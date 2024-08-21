Девушка попала в реанимацию, разбившись на самокате в Парголово

Жительницу Выборгского района Петербурга госпитализировали с тяжёлыми травмами головы после падения на самокате в окрестностях дома. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 августа.



25-летняя пациентка поступила в Елизаветинскую больницу накануне в тяжёлом состоянии. Девушку, которой диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга, поместили в реанимацию.

По предварительным данным, она получила травмы на Заречной улице, 41, когда ехала на самокате в двух километрах от своего дома.

19 августа погиб 10-летний мальчик, катавшийся на электросамокате на Вятской улице в Парголово. Предположительно, он упал, заехав в канаву.