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    Появились подробности гибели ребёнка, катавшегося на самокате в Парголово

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    Неровности дороги в Выборгском районе Петербурга могли стать причиной смертельного падения десятилетнего мальчика, катавшегося на электросамокате. Об этом 20 августа стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    По предварительным данным, колесо самоката нырнуло в канаву, и ребёнок упал, не справившись с управлением. Накануне днём его нашли на Вятской улице живым, но не смогли спасти. Мальчик умер в карете скорой помощи.

    Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. Известно, что мальчик приехал в Петербург с бабушкой из Краснодара. Семья остановилась в частном доме родственников в Парголово, в хозяйстве которых был электросамокат.

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