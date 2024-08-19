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    Мертвого ребенка нашли рядом с самокатом в Парголово

    1987
    3 комментария

    Десятилетний мальчик из Краснодарского края погиб в Парголово, катаясь на электросамокате. Трагедия, по данным «Фонтанки», произошла днем 19 августа на улице Вятской.

    Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Остановились они у родственников в Парголово. В квартире был электросамокат, и мальчик решил покататься на нем в окрестностях дома. Во время прогулки мальчик оторвался от сопровождающего и поехал по Вятской улице. Чуть позже родственник нашел самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Прибывшая скорая констатировала смерть.

    Обстоятельства падения и гибели подростка выясняются.

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