Мертвого ребенка нашли рядом с самокатом в Парголово

Десятилетний мальчик из Краснодарского края погиб в Парголово, катаясь на электросамокате. Трагедия, по данным «Фонтанки», произошла днем
Школьник приехал в Петербург вместе с бабушкой, чтобы посмотреть достопримечательности. Остановились они у родственников в Парголово. В квартире был электросамокат, и мальчик решил покататься на нем в окрестностях дома. Во время прогулки мальчик оторвался от сопровождающего и поехал по Вятской улице. Чуть позже родственник нашел самокат и ребенка на земле на расстоянии друг от друга. Прибывшая скорая констатировала смерть.
Обстоятельства падения и гибели подростка выясняются.