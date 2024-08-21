ЦИК: выборы губернатора Курской области не перенесут

В ЦИК решили не переносить выборы губернатора Курской области. Об этом в среду, 21 августа, на заседании Центризбиркома сообщил его зампредседателя Николай Булаев.



Как объяснил Николай Булаев, выборы губернатора Курской области пройдут в штатном режиме. При этом ЦИК России поддержал предложение отложить голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях. Среди них: Беловский район, Большесолдатский район, Глушковский район, Кореневский район, Суджанский район, Хомутовский район, а также город Льгов.