ЦИК предложил провести досрочное голосование в 8 приграничных регионах РФ. Оно может начаться уже 28 августа

Досрочное голосование может начаться с 28 августа в восьми приграничных районах России по решению избирательных комиссий. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Досрочное голосование может проходить на избирательном участке, на дому или на придомовых территориях, а также там, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение с ними. Уточняется, что решение ЦИК принято для «обеспечения избирательных прав граждан этих регионов», а при организации голосования и при подсчете голосов «предусмотрены меры безопасности».

В число регионов, где может начаться досрочное голосование, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Единый день голосования по всей стране назначен на 8 сентября 2024 года.

