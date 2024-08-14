    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.66eur100.56

    ЦИК предложил провести досрочное голосование в 8 приграничных регионах РФ. Оно может начаться уже 28 августа

    1755
    12 комментариев

    Досрочное голосование может начаться с 28 августа в восьми приграничных районах России по решению избирательных комиссий. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Центризбиркома.

    Фото: ЦИК России
    ПоделитьсяПоделиться

    Досрочное голосование может проходить на избирательном участке, на дому или на придомовых территориях, а также там, где отсутствуют помещения для голосования и затруднено транспортное сообщение с ними. Уточняется, что решение ЦИК принято для «обеспечения избирательных прав граждан этих регионов», а при организации голосования и при подсчете голосов «предусмотрены меры безопасности».

    В число регионов, где может начаться досрочное голосование, вошли Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край, Крым и Севастополь.

    Единый день голосования по всей стране назначен на 8 сентября 2024 года.

    Фото: ЦИК России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЦИК РФЭлла ПамфиловаДосрочное голосованиеЕдгПриграничные районы
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close