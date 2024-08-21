Перед 1 сентября в петербургских ТЦ стало больше посетителей. Но на покупках экономят

Перед началом нового учебного года в московских и петербургских ТЦ заметили всплеск посещаемости, но лишь на 2–3%, сообщает «Коммерсантъ». В магазинах одежды, обуви и канцтоваров также говорят о небольшом росте. По мнению специалистов, к 1 сентября россияне стремятся приобретать только самое необходимое. Другие же покупки они готовы делать во время распродаж.



В сети «Детский мир» прогнозируют пик продаж после 20 августа, так как обычно к этому времени россияне возвращаются из отпусков. Родители не стремятся заранее покупать одежду и обувь для детей, допуская, что они еще могут подрасти. По данным ретейлера, в среднем базовый комплект одежды для школьника из десяти позиций сейчас оценивается в пределах 5,5 тысячи рублей.

