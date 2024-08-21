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    Перед 1 сентября в петербургских ТЦ стало больше посетителей. Но на покупках экономят

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    Перед началом нового учебного года в московских и петербургских ТЦ заметили всплеск посещаемости, но лишь на 2–3%, сообщает «Коммерсантъ». В магазинах одежды, обуви и канцтоваров также говорят о небольшом росте. По мнению специалистов, к 1 сентября россияне стремятся приобретать только самое необходимое. Другие же покупки они готовы делать во время распродаж.

    В сети «Детский мир» прогнозируют пик продаж после 20 августа, так как обычно к этому времени россияне возвращаются из отпусков. Родители не стремятся заранее покупать одежду и обувь для детей, допуская, что они еще могут подрасти. По данным ретейлера, в среднем базовый комплект одежды для школьника из десяти позиций сейчас оценивается в пределах 5,5 тысячи рублей.

    На маркетплейсе Ozon, отмечает издание, цена школьной формы для девочек выросла до 4 тысяч рублей, а для мальчиков — до 8,2 тысячи. В Wildberries говорят, что суммарно родители, готовя ребенка к школе, тратят на одежду для девочек 20,5 тысячи рублей, а для мальчиков — 19,5 тысячи.

    При этом люди будут меньше тратиться на канцтовары и книги перед началом учебного года, уверены аналитики из T-Data и «Долями». Это объясняется трендом перехода на электронные устройства.

    Стоит отметить, что всплеск посещаемости ТЦ обусловлен не только подготовкой детей к новому учебному году. Россияне, вернувшись из отпусков, стремятся к осени обновить свой гардероб.

    Напомним, недавно на «Фонтанке» выходил материал для родителей о том, что нужно приобрести для учеников 5–11 классов. Список получился большой. Но перед покупкой стоит учесть вкусы ребенка.

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