Перед 1 сентября в петербургских ТЦ стало больше посетителей. Но на покупках экономят

Перед началом нового учебного года в московских и петербургских ТЦ заметили всплеск посещаемости, но лишь на 2–3%, сообщает «Коммерсантъ». В магазинах одежды, обуви и канцтоваров также говорят о небольшом росте. По мнению специалистов, к
В сети «Детский мир» прогнозируют пик продаж после 20 августа, так как обычно к этому времени россияне возвращаются из отпусков. Родители не стремятся заранее покупать одежду и обувь для детей, допуская, что они еще могут подрасти. По данным ретейлера, в среднем базовый комплект одежды для школьника из десяти позиций сейчас оценивается в пределах
На маркетплейсе Ozon, отмечает издание, цена школьной формы для девочек выросла до
При этом люди будут меньше тратиться на канцтовары и книги перед началом учебного года, уверены аналитики из T-Data и «Долями». Это объясняется трендом перехода на электронные устройства.
Стоит отметить, что всплеск посещаемости ТЦ обусловлен не только подготовкой детей к новому учебному году. Россияне, вернувшись из отпусков, стремятся к осени обновить свой гардероб.
Напомним, недавно на «Фонтанке» выходил материал для родителей о том, что нужно приобрести для учеников