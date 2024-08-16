Что нужно купить для учеников 5–11-х классов: шпаргалка в картинках для родителей

Середина августа — начало жаркой поры у родителей школьников. Пока одни обходят школьные базары, другие через школьные чаты выясняют, что нужно купить к
Список канцелярии в школу для 5–11-х классов
Мы заглянули в список канцелярии в школу для
Раз набрали тетрадок, то к ним не помешает прикупить обложек. К счастью, их потребуется немного меньше: 15 — для тетрадей, 10 — для учебников, 1 — на дневник, 1 — для нотной тетради и 5 — для книг.
В пенале тоже всего должно хватать. Синих ручек на всякий случай возьмем с запасом —
Кроме того, прихватите по одной цветной ручке — зеленой, красной, черной. И упаковку цветных гелевых ручек. Пригодятся и карандаши — простые (
Для уроков черчения, изо и геометрии школьникам понадобятся две линейки (на 15 и
Чтобы подготовиться к урокам труда, нужны будут ножницы, степлер и скобы к нему, клей ПВА, кисть для клея, клей-карандаш и набор пластилина
Кроме того, есть список принадлежностей, без которых ни один школьник не обходится. Кроме дневника, это папка для тетрадей, закладки для книг, блокнот, бейдж.
На что еще обратить внимание
При покупке канцелярии учитывайте вкусы ребенка, так как к этому возрасту дети уже знают, что хотят. Если у вас нет возможности пойти вместе в магазин, закажите канцтовары в интернете или постарайтесь найти то, что максимально соответствует вкусам вашего ребенка. Иначе не избежать капризов из серии «я не буду этим пользоваться», сломанных вещей и порванных из вредности тетрадей.
Спросите у ребенка, что ему нужно для учебы помимо базового списка. Ведь потребности у тех, кто только окончил начальную школу, и у тех, кто пойдет в
Обложки тетрадок выгоднее всего покупать вместе с тетрадями и дневником. Так вы сможете сразу проверить, подойдет ли обложка, потому что у разных производителей размеры отличаются.