Что нужно купить для учеников 5–11-х классов: шпаргалка в картинках для родителей

Про дневник забыть сложно, а вот про всё остальное — запросто Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Середина августа — начало жаркой поры у родителей школьников. Пока одни обходят школьные базары, другие через школьные чаты выясняют, что нужно купить к 1 сентября . Столько всего необходимо успеть, что у мам с папами действительно может пойти голова кругом. Специально для вас подготовили шпаргалки, какие канцтовары потребуются уже совсем скоро.



Список канцелярии в школу для 5–11-х классов Мы заглянули в список канцелярии в школу для 5–11-го класса и поняли, что одних тетрадей нужно как минимум 56 штук . Не знаем, как столько знаний помещается в детские головы, но чтобы в вашу корзину в магазине канцелярии точно поместилось всё необходимое, сохраните себе для начала список тетрадей.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Раз набрали тетрадок, то к ним не помешает прикупить обложек. К счастью, их потребуется немного меньше: 15 — для тетрадей, 10 — для учебников, 1 — на дневник, 1 — для нотной тетради и 5 — для книг.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





В пенале тоже всего должно хватать. Синих ручек на всякий случай возьмем с запасом — 10 штук . Засохнуть они за год не успеют, зато в случае чего всегда будут под рукой.

Кроме того, прихватите по одной цветной ручке — зеленой, красной, черной. И упаковку цветных гелевых ручек. Пригодятся и карандаши — простые ( 6 штук ) и цветные ( 1 упаковка из 12 штук ). И не забудьте про набор фломастеров, маркеры-текстовыделители, корректор, ластик, точилки с контейнером.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Для уроков черчения, изо и геометрии школьникам понадобятся две линейки (на 15 и 30 см ), треугольник, транспортир, циркуль или готовальня, механические карандаши с грифелями, по упаковке белой и цветной бумаги формата А4, по одному набору белого и цветного картона, альбомы для рисования и черчения, папка для черчения, краски (акварельные и гуашь), палитра, набор кистей для рисования, стакан-непроливайка.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чтобы подготовиться к урокам труда, нужны будут ножницы, степлер и скобы к нему, клей ПВА, кисть для клея, клей-карандаш и набор пластилина 12 цветов .

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кроме того, есть список принадлежностей, без которых ни один школьник не обходится. Кроме дневника, это папка для тетрадей, закладки для книг, блокнот, бейдж.

Полина Авдошина / Городские порталы Поделиться Поделиться





На что еще обратить внимание При покупке канцелярии учитывайте вкусы ребенка, так как к этому возрасту дети уже знают, что хотят. Если у вас нет возможности пойти вместе в магазин, закажите канцтовары в интернете или постарайтесь найти то, что максимально соответствует вкусам вашего ребенка. Иначе не избежать капризов из серии «я не буду этим пользоваться», сломанных вещей и порванных из вредности тетрадей.



Спросите у ребенка, что ему нужно для учебы помимо базового списка. Ведь потребности у тех, кто только окончил начальную школу, и у тех, кто пойдет в 11-й класс , довольно разные. Список необходимых старшекласснику канцтоваров лучше уточнить у него лично.



Обложки тетрадок выгоднее всего покупать вместе с тетрадями и дневником. Так вы сможете сразу проверить, подойдет ли обложка, потому что у разных производителей размеры отличаются.

