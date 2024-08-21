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    «Они работали не на нашу страну»: генпрокурор Краснов сделал важное заявление

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    Никакой деприватизации не существует. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время интервью журналисту Сергею Минаеву. Анонсом их беседы Минаев поделился у себя в telegram-канале.

    Генпрокуратура России

    «Никакой деприватизации нет и не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, они не вкладывали деньги в производство», — сказал Краснов.

    Также генпрокурор заявил, что деньги выводились за рубеж, но при этом продукция в рамках Гособоронзаказа не производилась. «Они работали не на нашу страну», — уточнил Краснов.

    Сергей Минаев проинформировал, что полное интервью с Игорем Красновым выйдет в пятницу, 23 августа.

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