«Они работали не на нашу страну»: генпрокурор Краснов сделал важное заявление

Никакой деприватизации не существует. Такое заявление сделал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время интервью журналисту Сергею Минаеву. Анонсом их беседы Минаев поделился у себя в telegram-канале.
Генпрокуратура России
«Никакой деприватизации нет и не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы. Люди, которые управляли производствами, они не вкладывали деньги в производство», — сказал Краснов.
Также генпрокурор заявил, что деньги выводились за рубеж, но при этом продукция в рамках Гособоронзаказа не производилась. «Они работали не на нашу страну», — уточнил Краснов.
Сергей Минаев проинформировал, что полное интервью с Игорем Красновым выйдет в пятницу, 23 августа.