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    Совладелец петербургской компании автозапчастей «Амтел» с оборотом 10 млрд укрупнил свою долю

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    Совладелец оптовой компании по торговле запчастями на китайские автомобили ООО «Амтел» Илья Плисов укрупнил долю в предприятии до 70% и стал основным бенефициаром. Свои 40% ему передал партнер Дмитрий Щеглов, тем самым покинув состав учредителей, следует из данных СПАРК.

    Изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ накануне. Тем не менее, согласно карточке компании, Щеглов остался в «Амтеле» на позиции генерального директора.

    «Амтел» зарегистрирована в Петербурге и работает на оптовом рынке запчастей 22 года, а также является эксклюзивным импортером и представителем бренда автомобильных масел Wolf. В мае текущего года представитель компании поделился, что бренд Metaco, который есть в портфеле «Амтел», «активно развивает ассортимент на китайские автомобили». По его словам, в нем представлены запчасти на многие китайские бренды, в частности Chery, Changan, Dongfeng, Great Wall, Geely, JAC, Exeed, Haval и Omoda.

    Кроме Плисова, долей в компании владеет Сергей Петров, ему принадлежат 30%. За прошлый год при выручке в 10,2 миллиарда рублей «Амтел» заработал почти миллиард (755 миллионов) чистой прибыли.

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    Илья ПлисовАмтелДоляБенефициарДмитрий Щеглов
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