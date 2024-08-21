Совладелец петербургской компании автозапчастей «Амтел» с оборотом 10 млрд укрупнил свою долю

Совладелец оптовой компании по торговле запчастями на китайские автомобили ООО «Амтел» Илья Плисов укрупнил долю в предприятии до 70% и стал основным бенефициаром. Свои 40% ему передал партнер Дмитрий Щеглов, тем самым покинув состав учредителей, следует из данных СПАРК.

Изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ накануне. Тем не менее, согласно карточке компании, Щеглов остался в «Амтеле» на позиции генерального директора.

«Амтел» зарегистрирована в Петербурге и работает на оптовом рынке запчастей 22 года, а также является эксклюзивным импортером и представителем бренда автомобильных масел Wolf. В мае текущего года представитель компании поделился, что бренд Metaco, который есть в портфеле «Амтел», «активно развивает ассортимент на китайские автомобили». По его словам, в нем представлены запчасти на многие китайские бренды, в частности Chery, Changan, Dongfeng, Great Wall, Geely, JAC, Exeed, Haval и Omoda.