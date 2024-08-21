Google полностью отключает монетизацию российским YouTube-каналам. Что думают блогеры — BadComedian, Алексей Столяров и Rozetked

Август оказался неприятным для отечественных YouTube-каналов. Сначала замедлился иностранный видеохостинг: то ли сам, то ли с помощью. Новый удар нанес уже Google, которому и принадлежит YouTube. Теперь российские каналы полностью потеряют монетизацию контента, хотя раньше сохранялись лазейки. «Фонтанка» поговорила с блогерами о значении такого «удара в спину».

Никаких больше денег Google разослал письмо российским владельцам сайтов и YouTube-блогерам о прекращении монетизации контента, о чем стало известно 12 августа. «Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорилось в письме.



AdSense — это специальный сервис от Google. Тем блогерам, у которых он был подключен, YouTube выплачивал доход за показ рекламы в их видео. Первые ограничения появились в марте 2022 года: российские пользователи больше не могли создавать новые аккаунты AdSense, а просмотры с территории России перестали монетизироваться. Запрет вроде бы выглядел жестким, но в наше гибридное время оказался не совсем полным. Контент российских блогеров продолжали смотреть россияне через VPN и зрители из других стран. Так деньги от Google продолжали поступать. Сейчас, кажется, ситуация поменялась, но мнения опрошенных YouTube-блогеров разделились.



«Ни копейки, ни рубля»

Алексей Столяров Фото: кадр из видео / Алексей Столяров / YouTube Поделиться Поделиться





Фитнес-блогер на YouTube (4,79 млн подписчиков) и экс-зять Сергея Шойгу Алексей Столяров рассказал «Фонтанке», что доход от монетизации Google после 2022 года оставался и, несмотря на существенное падение, играл важную роль.

«В 2022 году мы, конечно же, потеряли в 10 раз доход. Однако все равно [смотрели] люди с VPN или из других стран. Если мы зарабатывали, например, 10 рублей, то теперь зарабатывали один рубль. Но все равно маломальская доходность, действительно, была. Мы могли хотя бы расплатиться с монтажёрами, операторами и менеджерами. Была какая-то история с точки зрения заработка», — рассказал блогер.



Сейчас на канале Алексея Столярова монетизация полностью пропала. Он и его команда от Google теперь не получают ничего. «Даже если нас смотрят из других стран и через VPN, больше мы не получаем ни копейки, ни рубля. Теперь с просмотра мы не можем даже рубль заработать. Это очень печалит», — поделился он.



В настоящее время Столяров не может обеспечить финансами свою команду без рекламных интеграций, а раньше это было возможно. Общая ситуация в России с видеохостингом YouTube не особо радует спортивного блогера, но менять регион своего блога Столяров не планирует.



«Пока не думал об этом. Менять регион точно не хочется, потому что Россия — родина, любовь. Будем пытаться найти выходы, чтобы была хоть какая-то монетизация. Совсем без монетизации грустно, конечно. У меня не хватило 200 тысяч до 5 миллионов подписчиков. Это была моя мечта. Создавать дальше контент… Раньше мы отбивали, в ноль уходили, зарабатывали хотя бы немного. Сейчас непонятно, как оно будет. Если уйдут рекламодатели [из YouTube], то все — можно будет закрывать для себя YouTube. Если мы не сможем зарабатывать, то мы не сможем никак создавать контент», — посетовал Алексей Столяров.



Из возможных российских альтернатив спортивный блогер отметил «VK Видео». Столяров предполагает, что это единственная российская соцсеть, которая может попробовать стать аналогом YouTube. Но он все же надеется, что проблемы зарубежного видеохостинга будут носить временный характер. По его мнению, еще никто не может заменить YouTube. Алексей Столяров рассказал историю своих друзей, которые никак не связаны с миром видеоблогинга, но построили дом по роликам из YouTube. «Даже дочери не могу показать «Синий трактор» и мультик «Шни Шнам Шнаппи». <...> Будем ждать, надеемся, что будет контент», — резюмировал он.



Действия YouTube логичны

Фото: кадр из видео / BadComedian / YouTube Поделиться Поделиться





У главного кинокритика российского YouTube Евгения BadComedian Баженова ( 5,96 млн подписчиков на YouTube) монетизация полностью пропала еще в 2023 году. Его оценки российским соцсетям в разговоре с «Фонтанкой» оказались более жесткими.



«Монетизацию отключили в 2022 году. Это, наверное, сильнейший удар был и есть по заработку. Сильнее ничего не будет. В 2023 году у меня деактивировали аккаунт [AdSense]. Мне пришлось создавать новый. Я не знаю, по какой именно причине, но уже тогда канал потерял партнерку», — рассказал BadComedian.

По его словам, некорректно сравнивать отключение монетизации в 2022 году и окончательное ее отключение в 24-м. Главная проблема, объяснил Баженов, была тогда, а происходящее сегодня — капля в море. Нынешние действия со стороны Google Евгений Баженов называет логичными, потому что они и так монетизацию отключили, да и наш регион у них полностью отпал.

«Вот проблема с выплатами. Через VPN люди смотрят, неправильная реклама откручивается. Они просто, мне кажется, избавляются от проблемы. После ограничения YouTube многие перешли на запрещенные сервисы обхода блокировки — им YouTube показывает рекламу разных регионов. Видимо, какие-то деньги потекли. Наверное, поэтому Google окончательно решил разорвать связь с российским регионом в контексте монетизации», — рассказал он.



У самого BadComedian уже давно появился AdSense-аккаунт другого региона.

На вопрос о российских аналогах, которые могли бы заменить YouTube, блогер ответил жестко: не существует. По мнению Баженова, перспективы были у RuTube, но, увы, очень давно. «Когда я начинал заниматься видеоблогерством, скажем так, у меня был выбор: идти на RuTube или YouTube. Я думал, куда идти. Тогда площадка RuTube представляла такие возможности, что можно было задуматься. Непонятно было, куда бы тогда качнулось все, если бы российскую платформу ее хозяева не загубили. Как я понимаю, это «Газпром», который превратил перспективный, в общем-то , российский аналог в ТНТ-шную помойку с разнообразными шоу и онлайн-кинотеатром для камеди-клаба и всей такой продукции ТНТ», — высказался он.

Сейчас YouTube далеко впереди с огромной базой роликов, продолжает BadComedian, с существенным уровнем развития, продуманности, в том числе с алгоритмами, админкой, взаимодействием с законом и инструментами для авторов. В обозримой перспективе отечественным соцсетям до такого уровня, считает блогер, не добраться.



Частично альтернативной YouTube могла бы стать социальная сеть «ВКонтакте», но нынешний вектор развития отечественной соцсети не нравится Баженову.

«Я всегда очень хорошо к ВК относился, но в какой-то момент замечательные менеджеры, которые там работают, решили, что в ВК лучше делать аналог TikTok, ставить условия блогерам. Например, вы обязаны выпускать 10 сториз в день, иначе мы лишим вас охватов, галочки верификации и просмотров. Они пошли по этой тропинке. Охваты подрезали всем пабликам — верифицированные и неверифицированные теперь очень различаются», — поделился с «Фонтанкой» блогер и добавил, что альтернатив YouTube пока нет и вряд ли будут.



«Свои чудят, да так еще и Google»

Фото: кадр из видео / Wylsacom / YouTube Поделиться Поделиться





Российский техноблогер Wylsacom (11,4 млн подписчиков) не ответил на вопросы «Фонтанки», но высказался об отключении монетизации в своем телеграм-канале. Доход от монетизации на YouTube-канале Wylsacom в 2022 году не исчез полностью, а упал в десять раз. Техноблогер поделился, что копил на своем аккаунте средства, а теперь непонятно, что с ними делать. «Рабочее решение — поменять регистрацию канала на Казахстан, но тоже не идеальное. В общем, свои чудят, так еще и Google душноту включил», — написал он в посте. Кинуть свою аудиторию



Главный редактор канала о гаджетах и технологиях Rozetked ( 1,79 млн подписчиков) Данил Гаращенко тоже напомнил, что полностью монетизацию в 2022 году не отключали, а пропала реклама в России и возникли трудности с выводом средств. Однако деньги все равно приходили с зарубежных просмотров и сохранялись варианты вывода средств.



На монетизацию от Google канал не рассчитывал и до 2022 года. Он пояснил, что значительный доход мог быть в ситуации, если каждое видео набирает миллионы просмотров. Однако эти суммы все равно не сравнимы с теми, которые получают зарубежные блогеры от рекламы.



«Думаем, что Google решили просто кинуть свою аудиторию. При этом, не удивлюсь, если реклама в видео при просмотре из-за рубежа всё равно будет крутиться, просто получать доход будет только Google», — выразил оценку происходящему главред Rozetked. Рекламный кабинет YouTube-канала уже удален, но Данил Гаращенко особо не переживает. «Это не основной доход, поэтому некритично», — объяснил он.

Федор Данилов, «Фонтанка.ру»