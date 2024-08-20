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    Возвращаясь с вызова, сотрудники МЧС помогли отключившемуся прохожему на Петроградской стороне

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    Автомобили экстренных служб привлекли внимание водителей в Петроградском районе Петербурга. И если присутствие медиков объяснялось легко, то пожарные вынуждали невольно озираться в поисках дыма. Но причиной их остановки оказалась не заявка.

    Склонившегося над распростёртым человеком спасателя увидели днём 20 августа на Каменноостровском проспекте. Следов ДТП замечено не было, однако на месте уже была бригада скорой.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, вызовов с Каменноостровского в ведомство не поступало. Спасатели возвращались, отработав другую заявку, и остановились, увидев мужчину на тротуаре у поребрика. Ему явно требовалась помощь.

    Что именно случилось с прохожим, уточняется. Сотрудники позвонили медикам и передали мужчину приехавшей бригаде.

    В начале августа отключившийся за рулём петербуржец получил помощь от полицейских конвоиров, которые ехали из СИЗО в изолятор. Они же оттолкали с проезжей части автомобиль госпитализированного мужчины.

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