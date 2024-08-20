Возвращаясь с вызова, сотрудники МЧС помогли отключившемуся прохожему на Петроградской стороне

Автомобили экстренных служб привлекли внимание водителей в Петроградском районе Петербурга. И если присутствие медиков объяснялось легко, то пожарные вынуждали невольно озираться в поисках дыма. Но причиной их остановки оказалась не заявка.



Склонившегося над распростёртым человеком спасателя увидели днём 20 августа на Каменноостровском проспекте. Следов ДТП замечено не было, однако на месте уже была бригада скорой.