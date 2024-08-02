Конвоиры спасли отключившегося за рулем петербуржца и оттолкали его машину на обочину

Полицейские конвоиры в Петербурге помогли водителю, которому стало плохо на Синопской набережной. Они не только вызвали скорую мужчине, но и самостоятельно переместили его машину на обочину, чтобы избежать аварии. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 августа.



Четверо конвоиров транспортной полиции следовали на служебном УАЗе из СИЗО в изолятор линейного управления МВД РФ на транспорте, когда им попался Volkswagen Touareg, рядом с которым человек просил о помощи. Выяснилось, что в автомобиле находится 60-летний мужчина без сознания.