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    В СК выяснили, зачем мужчина с топором напал на пожилых москвичей

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    Правоохранители выяснили возможную причину нападения на семейную пару в Новой Москве. Об этом 20 августа сообщает столичный СК.

    «Мотивом преступления явилась корысть», — говорится в сообщении.

    Задержанный, как уже писала «Фонтанка», — 38-летний уроженец Республики Таджикистан. С ним проводятся следственные действия.

    «Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают в СК.

    Трагедия произошла в Новой Москве вечером 19 августа. В результате нападения с топором пожилой мужчина скончался на месте, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

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