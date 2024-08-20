В СК выяснили, зачем мужчина с топором напал на пожилых москвичей

Правоохранители выяснили возможную причину нападения на семейную пару в Новой Москве. Об этом 20 августа сообщает столичный СК.

«Мотивом преступления явилась корысть», — говорится в сообщении.

Задержанный, как уже писала «Фонтанка», — 38-летний уроженец Республики Таджикистан. С ним проводятся следственные действия.

«Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают в СК.

Трагедия произошла в Новой Москве вечером 19 августа. В результате нападения с топором пожилой мужчина скончался на месте, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.