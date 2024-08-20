Мужчина скончался, женщину спасают. В Новой Москве на супружескую пару напали с топором

Неизвестный с топором напал на пожилую пару в Новой Москве в понедельник вечером. Мужчина от полученных травм скончался на месте, женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. По данному факту столичный СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.



Как сообщает региональный главк 20 августа, подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался 38-летний уроженец Таджикистана. На данный момент фигурант доставлен в подразделение столичного СК на допрос.