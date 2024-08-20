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    Подробности ДТП с автобусом в Литве: в посольстве рассказали о пострадавших россиянах

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    Как минимум семеро российских граждан пострадали в результате ДТП с автобусом в Литве 19 августа. О них сообщает посольство РФ в Вильнюсе.

    Пять россиян находятся в лечебных заведениях Литвы. Ещё двое пострадавших захотели вернуться в Калининградскую область, их доставили туда сотрудники посольства России в Литве. Остальные россияне, следовавшие этим маршрутом и не получившие травм, продолжили поездку на резервном автобусе.

    Скриншот с сайта <a href="https://rus.delfi.lv/57863/criminal/120039052/foto-v-litve-perevernulsya-avtobus-kaliningrad-riga-postradali-26-chelovek-vklyuchaya-detey-dopolneno-v-1651" class="io-leave-page _" target="_blank">Delfi</a>
    Скриншот с сайта Delfi
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    ДТП произошло 19 августа в 5:52 на 49-м километре трассы Пилвишкяй — Шакяй — Юрбаркас. Перевернулся пассажирский автобус фирмы Ecolines, выполнявший рейс Калининград — Рига. «Фонтанка» писала, что в салоне находились 46 пассажиров, в том числе 20 граждан РФ с двойным гражданством, а пострадали в общей сложности 26 человек. По данным Delfi, среди пострадавших пассажиров есть дети.


    «Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим», — отмечается в сообщении.

    Скриншот с сайта <a href="https://rus.delfi.lv/57863/criminal/120039052/foto-v-litve-perevernulsya-avtobus-kaliningrad-riga-postradali-26-chelovek-vklyuchaya-detey-dopolneno-v-1651" class="io-leave-page _" target="_blank">Delfi</a>
    Скриншот с сайта Delfi

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