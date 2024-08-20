Подробности ДТП с автобусом в Литве: в посольстве рассказали о пострадавших россиянах

Как минимум семеро российских граждан пострадали в результате ДТП с автобусом в Литве 19 августа. О них сообщает посольство РФ в Вильнюсе.

Пять россиян находятся в лечебных заведениях Литвы. Ещё двое пострадавших захотели вернуться в Калининградскую область, их доставили туда сотрудники посольства России в Литве. Остальные россияне, следовавшие этим маршрутом и не получившие травм, продолжили поездку на резервном автобусе.