Подробности ДТП с автобусом в Литве: в посольстве рассказали о пострадавших россиянах

Как минимум семеро российских граждан пострадали в результате ДТП с автобусом в Литве 19 августа. О них сообщает посольство РФ в Вильнюсе.
Пять россиян находятся в лечебных заведениях Литвы. Ещё двое пострадавших захотели вернуться в Калининградскую область, их доставили туда сотрудники посольства России в Литве. Остальные россияне, следовавшие этим маршрутом и не получившие травм, продолжили поездку на резервном автобусе.
ДТП произошло 19 августа в 5:52 на 49-м километре трассы Пилвишкяй — Шакяй — Юрбаркас. Перевернулся пассажирский автобус фирмы Ecolines, выполнявший рейс Калининград — Рига. «Фонтанка» писала, что в салоне находились 46 пассажиров, в том числе 20 граждан РФ с двойным гражданством, а пострадали в общей сложности 26 человек. По данным Delfi, среди пострадавших пассажиров есть дети.
«Посольство России в Литве отслеживает данную ситуацию с тем, чтобы оказать необходимую помощь нуждающимся в ней пострадавшим», — отмечается в сообщении.