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    Российские граждане пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Литве

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    Больше 20 человек, в том числе россияне, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом утром 19 августа в Литве. Всего в салоне находились 47 человек. Об этом сообщают Delfi и LRT.

    Авария произошла рано утром в понедельник в Шакяйском районе. Автобус ехал из Калининграда в Ригу, вылетел с дороги и перевернулся. По предварительной информации местной полиции, водитель не справился с управлением.

    РБК со ссылкой на телерадиокомпанию LRT сообщает, что в ДТП травмы получили 26 человек. Среди них граждане России и Латвии. В салоне находились 46 пассажиров, в том числе 20 граждан РФ с двойным гражданством, уточнили ТАСС в правительстве Калининградской области.

    «Четыре человека получили серьезные ранения, у остальных — легкие травмы, уточнили в полиции. Начато досудебное расследование», — цитирует информагентство LRT.

    Помимо этого, Delfi уточняет, что двое человек оказались зажаты в перевернувшемся автобусе. Их доставали спасатели. Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители и оперативные службы.

    Десять дней назад, 9 августа, в Анкаре пассажирский автобус врезался в мост. В аварии погибли девять человек. На момент случившегося, было известно о 26 пострадавших.

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