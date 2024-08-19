Российские граждане пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Литве

Больше 20 человек, в том числе россияне, пострадали в ДТП с пассажирским автобусом утром 19 августа в Литве. Всего в салоне находились 47 человек. Об этом сообщают Delfi и LRT.



Авария произошла рано утром в понедельник в Шакяйском районе. Автобус ехал из Калининграда в Ригу, вылетел с дороги и перевернулся. По предварительной информации местной полиции, водитель не справился с управлением.

РБК со ссылкой на телерадиокомпанию LRT сообщает, что в ДТП травмы получили 26 человек. Среди них граждане России и Латвии. В салоне находились 46 пассажиров, в том числе 20 граждан РФ с двойным гражданством, уточнили ТАСС в правительстве Калининградской области.