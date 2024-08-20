Трамп заявил, что хотел бы предложить Илону Маску должность советника или пост в администрации в случае своей победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре хотел бы предложить место своего советника или должность в администрации предпринимателю, главе SpaceX и Tesla Motors Илону Маску.



Еще в конце мая о том, что такое предложение может быть сделано Маску, сообщала газета The Wall Street Journal. Возможную роль Маска в Белом доме тогда связывали с безопасностью границ и экономикой.



Заявление бывшего главы государства приводит Reuters. При этом Трамп также выразил намерение рассмотреть возможность отмены федерального налогового вычета в размере 7500 долларов США на покупку электромобиля. С этой инициативой республиканцы выступали еще в 2017-м году, однако после победы Байдена возможности для получения налогового вычета были расширены в 2022-м.