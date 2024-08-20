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    Трамп заявил, что хотел бы предложить Илону Маску должность советника или пост в администрации в случае своей победы на выборах

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    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре хотел бы предложить место своего советника или должность в администрации предпринимателю, главе SpaceX и Tesla Motors Илону Маску.

    Еще в конце мая о том, что такое предложение может быть сделано Маску, сообщала газета The Wall Street Journal. Возможную роль Маска в Белом доме тогда связывали с безопасностью границ и экономикой.

    Заявление бывшего главы государства приводит Reuters. При этом Трамп также выразил намерение рассмотреть возможность отмены федерального налогового вычета в размере 7500 долларов США на покупку электромобиля. С этой инициативой республиканцы выступали еще в 2017-м году, однако после победы Байдена возможности для получения налогового вычета были расширены в 2022-м.

    Tesla по итогам 2023 года заняла 2 место в рейтинге производителей с долей 13,2% и 1,8 миллиона отгруженных электромобилей.

    12 августа Трамп дал интервью Маску на площадке соцсети X, заблокированной в России. Ранее Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа.

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