В Швеции арестован уроженец Ингушетии, подозреваемый в терроризме

Шведская служба безопасности арестовала 41-летнего уроженца Ингушетии, подозреваемого в терроризме. Об этом 19 августа сообщает телеканал ТV4 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как утверждается, арест был осуществлен в ходе рейда «по поручению иностранного органа», и решение о депортации россиянина уже принято, хотя и не уточняется — куда. Пресс-секретарь Службы безопасности Швеции Фредрик Хультгрен-Фриберг уточнил, что задержанный подозревается в совершении «террористического преступления в другой стране».

Уроженец Ингушетии, по сведениям ТV4, еще несколько лет назад был признан террористом российской ФСБ и якобы является членом исламистского движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Однако адвокат арестованного заявил, что его подзащитный отрицает преступление и настаивает, что подвергся преследованию из-за его религиозной принадлежности.

* Запрещено в России как террористическая организация.