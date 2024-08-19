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    Во Всемирный день гуманитарной помощи в Курскую область отправился груз от жителей Петербурга. Его вес более 60 тонн

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    Фото: администрация Санкт-Петербурга
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    Во Всемирный день гуманитарной помощи в Курскую область отправился груз от жителей Петербурга общим весом более 60 тонн. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Смольного.

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    Сбор необходимых вещей для пострадавшего региона поручил организовать губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, в состав гуманитарного груза вошли продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, предметы личной гигиены, постельное белье, одежда для взрослых и детей, игрушки, генераторы, тепловые пушки, раскладные кровати и многое другое.

    «В нашем городе живут сердечные, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Беглов и добавил, что помощь продолжает поступать, а в ближайшее время будет отправлена новая партия гуманитарных грузов.

    Фото: администрация Санкт-Петербурга
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    Ранее «Фонтанка» увидела своими глазами и рассказала о том, как реагирует город на события в Курской области и как из скромных пакетиков собираются горы коробок и забитые багажники на пунктах приема гуманитарной помощи.

    Фото: администрация Санкт-Петербурга
    Фото: администрация Санкт-Петербурга

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    Гуманитарная помощьГрузАлександр БегловКурская областьПетербург
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