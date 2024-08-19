Во Всемирный день гуманитарной помощи в Курскую область отправился груз от жителей Петербурга. Его вес более 60 тонн

Во Всемирный день гуманитарной помощи в Курскую область отправился груз от жителей Петербурга общим весом более 60 тонн . Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Смольного.

Сбор необходимых вещей для пострадавшего региона поручил организовать губернатор Александр Беглов. По словам градоначальника, в состав гуманитарного груза вошли продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, детское питание, предметы личной гигиены, постельное белье, одежда для взрослых и детей, игрушки, генераторы, тепловые пушки, раскладные кровати и многое другое.



«В нашем городе живут сердечные, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Беглов и добавил, что помощь продолжает поступать, а в ближайшее время будет отправлена новая партия гуманитарных грузов.