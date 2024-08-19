В Петербурге сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, он избил задержанных

В Петербурге дежурного из 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он бил руками и ногами двух мужчин, задержанных за административное правонарушение.

«Помню только, что толкнул. Просто был очень возбужден, поэтому как-то особо тот момент не помню», - рассказал полицейский на записи.