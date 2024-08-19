В Петербурге сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий. По версии следствия, он избил задержанных

В Петербурге дежурного из 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он бил руками и ногами двух мужчин, задержанных за административное правонарушение.
«Помню только, что толкнул. Просто был очень возбужден, поэтому как-то особо тот момент не помню», - рассказал полицейский на записи.
ГСУ СК по Петербургу
Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу 19 августа, двух нарушителей в 45-й отдел полиции доставили в середине июля 2024 года. Дежурный в период с 15 по 16 июля, как считает следствие, нанес мужчинам множество ударов руками и ногами.
Сейчас сотрудник правоохранительных органов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о другом деле, в котором фигурировало превышение полномочий. Тогда полицейский при задержании якобы применил электрошокер. Теперь МВД должно выплатить потерпевшему полмиллиона рублей компенсации.
Обновление:
Как сообщили в региональном ГУ МВД, факт противоправных действий со стороны сотрудника дежурной части выявили сотрудники управления собственной безопасности главка. Руководством ГУ МВД инициировано проведение служебной проверки. «В случае подтверждения вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — пообещали в ведомстве.