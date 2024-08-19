Украинец в Петербурге получил 10 лет за наводку ВСУ на российских военных

Петербургский городской суд огласил приговор гражданину Украины Виктору Руденко. Мужчине дали десять лет колонии за шпионаж, сообщает глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 19 августа.

По данным следствия, Руденко в марте 2022 года, находясь на территории Украины, собирал и передавал сведения против России для украинской разведки. Так, удалось установить, что по его наводке российское подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу со стороны ВСУ. В суде Руденко не признал себя виновным в преступлении, но не отрицал фактических обстоятельств произошедшего.

«Руденко не оспаривал фактических обстоятельств, но виновным себя не признал, пояснив, что в содеянном он не раскаивается, так как действовал в интересах своей родины», — сообщает Дарья Лебедева.

Данные, которые передавал гражданин Украины, не были государственной тайной. Однако были использованы против безопасности России. Помимо лишения свободы сроком на десять лет в колонии строгого режима, Руденко назначили конфискацию средств преступления. К слову, максимальный срок по статье 276 УК РФ — до 20 лет колонии.

В начале августа Петербургский горсуд огласил еще один приговор по статье «Шпионаж». Осужденному Алексею Ефименко дали семь лет колонии. Однако его дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа «Секретно». В С+

ети есть скупые и неподтвержденные свидетельства об этом деле — якобы Ефименко сотрудничал с СБУ и передавал Украине какие-то данные.

