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    Видео, от которого вы заплачете. Подросший лосёнок находит маму

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    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Трогательную сцену запечатлела ловушка биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области. К лосихе с маленькими лосятами подошёл молодой самец — вероятно, её предыдущий сын, которому сейчас чуть больше года. Видео опубликовано 19 августа на канале «Каждой твари по паре».

    Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

    Обычно лосихи не подпускают к себе самцов: уходят вместе с детёнышами подальше или защищают — прижимают уши и угрожают незнакомцу передними копытами. А эта лосиха, завидев приближающего гостя, не ушла, а, напротив, стала внимательно рассматривать его. Даже когда он подошёл совсем близко, она не прогнала его, а принялась внимательно обнюхивать. И он, похоже, узнал свою мать: в недоумении стал рассматривать малышню, которая появилась вместо него.

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    Лосихи прогоняют годовалых детей, когда у них рождается новый малыш, и подростки начинают вести новую жизнь. А на этот раз, судя по реакции матери, можно предположить, что она позволит своему повзрослевшему ребенку перезимовать вместе с собой и маленькими лосятами.

    «В прошлом году мне уже удавалось снять на видео, как молодой самец всю зиму провел со своей мамой (скорее всего), у которой, как и положено природой, были детёныши. Теперь буду следить за жизнью и этой семьи», — отмечает Павел Глазков.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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