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    Сборная России сыграет матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре. Карпин вызвал пятерых зенитовцев

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    Сборная России сыграет в сентябре два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

    Игры товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». С Вьетнамом встреча состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

    Также РФС опубликовала расширенный состав сборной, в которую вошли 38 футболистов, в том числе пять игроков «Зенита»: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Андрей Мостовой. Отметим, что Глушенков сломал руку в матче с «Химками» (1:1) накануне.

    Фото: РФС
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    Напомним, что с февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований из-за специальной военной операции на Украине по решению ФИФА и УЕФА.

    Фото: РФС

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