Сборная России сыграет матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре. Карпин вызвал пятерых зенитовцев

Сборная России сыграет в сентябре два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).



Игры товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». С Вьетнамом встреча состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

Также РФС опубликовала расширенный состав сборной, в которую вошли 38 футболистов, в том числе пять игроков «Зенита»: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Глушенков, Андрей Мостовой. Отметим, что Глушенков сломал руку в матче с «Химками» (1:1) накануне.