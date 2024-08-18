Травма Глушенкова и спасение Мостового. «Зенит» впервые в сезоне пропустил и потерял очки

Фото: Сергей Булкин / ТАСС Поделиться Поделиться





Вничью завершился 18 августа матч 5-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки». Отдел спорта «Фонтанки» — о тревожных звоночках в преддверии домашнего матча против «Спартака».

«Зенит» убойно начал этот сезон. После четырех туров петербуржцы уверенно шли на первом месте, с монструозной разницей забитых и пропущенных мячей: 14 — 0 . Понятно было, что долго так продолжаться не может и рано или поздно оверперфоманс сине-бело-голубых завершится. Об этом уже говорили после минимальной победы над «Динамо» в прошлом туре и такой же минимальной над «Рубином» в Кубке. После «Химок» и вовсе возникли флешбеки из прошлого сезона, когда «Зенит» транжирил моменты с пугающей регулярностью. А тут еще очень некстати травмировался лучший бомбардир команды.



А началось всё почти со скандала. Полузащитника Зелимхана Бакаева, которого «Химки» арендовали у «Зенита», не оказалось в заявке на матч против петербуржцев. Стороны запутались в показаниях. По словам главного тренера хозяев Франка Артиги, Зелимхану по арендному соглашению нельзя играть против «Зенита». Однако председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил журналистам, что никаких запретов нет.



Вскоре это подтвердил и генеральный директор «Химок» Николай Оленев, по словам которого, Зелимхан пропустил матч по состоянию здоровья. Вот только сам Бакаев, похоже, об этом не знает. Когда его напрямую спросили о причинах отсутствия в заявке, тот ответил: «Не разрешили». Пока СМИ пытались разобраться в ситуации с Бакаевым, на поле «Зенит» остался без своего лидера.

Главный тренер петербуржцев выставил следующий состав: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос (капитан команды), Вильмар Барриос, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Педро, Максим Глушенков, Матео Кассьерра.



Матч начался бодро. Педро мощно с лёта пробил в ближний угол, но вратарь «Химок» Игорь Обухов с трудом отбил, а потом забрал мяч после углового.



Впрочем, подмосковная команда не закрылась и пыталась с разной степенью успешности атаковать. А потом случился самый ужасный момент матча для Сергея Семака. Лучшему бомбардиру команды и всего чемпионата Глушенкову мяч после удара соперника как-то очень неудачно попал в кисть. Максим почти сразу уселся на газон и не смог продолжить матч. Его заменили на Юрия Горшкова. Уже после матча выяснилось, что у Глушенкова диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением. Потребуется операция.



Игра у «Зенита» сразу сломалась. Моментов было всё меньше, а их качество — всё ниже. Самый серьезный шанс открыть счет в матче был у «Химок» незадолго до перерыва, когда Антон Заболотный получил мяч у штрафной и отдал его под удар Лукасу Вере, но тот запустил выше перекладины.



Вскоре после начала второго тайма «Химки» сенсационно вышли вперед. Пока Заболотный боролся с защитниками за навес с углового, панамский защитник Эдгардо Фаринья с разбега выпрыгнул выше всех и головой внес мяч в сетку.



Реакция Семака была мгновенной. Андрей Мостовой и Артур вышли на поле вместо Кассьерры и Мантуана. Долгое время казалось, что ситуация для сине-бело-голубых безвыходная и матч уже не спасти. У «Зенита» вообще пропали более или менее опасные подходы к воротам соперника. Но замены Семака и решение перевести Нино в атаку все-таки сыграли. На 88-й минуте именно Нино откликнулся на заброс в штрафную, мяч отскочил от его голени к Мостовому — и Андрей забил без помех.



В добавленное время был очень близок к победному голу Александр Ерохин, но удар головой пришелся рядом со штангой. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1 . И хотя можно сказать, что «Зенит» спасся, итог всё равно неутешительный. Понятно, что в первых турах был феноменальный результат, но после травмы Глушенкова в середине первого тайма и вплоть до гола Мостового в самом конце второго сине-бело-голубые не показали вообще ничего. А между тем 24 августа в Петербурге «Зенит» принимает «Спартак».



Если еще пару недель назад казалось, что это будет не так уж и сложно, то теперь без Глушенкова и Вендела, который тоже травмировался еще в матче с «Динамо», и с такой игрой стало как-то тревожно.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

