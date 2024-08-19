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    «Яндекс маркет» вводит сервисный сбор для пользователей

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    Российский маркетплейс «Яндекс маркет» начнет взимать фиксированно по 20 рублей с каждого заказа, средства предлагается направить на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры компании, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

    ««Яндекс маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — говорится в сообщении. На первом этапе изменения коснутся пользователей сервиса из Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Количество городов постепенно будет расширяться. 20 рублей будут взимать только за товары надлежащего качества, доставленные покупателю.

    В пресс-службе подчеркнули, что компания ежегодно выделяет около 10 млрд рублей на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление лицензии на ПО, расширение штата IT-специалистов и на их зарплаты. Маркетплейс продолжит это делать помимо средств, полученных от сервисного сбора.

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