Российский маркетплейс «Яндекс маркет» начнет взимать фиксированно по 20 рублей с каждого заказа, средства предлагается направить на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры компании, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
««Яндекс маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — говорится в сообщении. На первом этапе изменения коснутся пользователей сервиса из Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Количество городов постепенно будет расширяться. 20 рублей будут взимать только за товары надлежащего качества, доставленные покупателю.
В пресс-службе подчеркнули, что компания ежегодно выделяет около 10 млрд рублей на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление лицензии на ПО, расширение штата IT-специалистов и на их зарплаты. Маркетплейс продолжит это делать помимо средств, полученных от сервисного сбора.