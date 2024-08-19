Российский маркетплейс «Яндекс маркет» начнет взимать фиксированно по 20 рублей с каждого заказа, средства предлагается направить на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры компании, сообщает 19 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

««Яндекс маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — говорится в сообщении. На первом этапе изменения коснутся пользователей сервиса из Москвы и Московской области, а также Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Количество городов постепенно будет расширяться. 20 рублей будут взимать только за товары надлежащего качества, доставленные покупателю.