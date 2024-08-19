Жан Рено найдёт пернатого друга в семейной драме «Мой пингвин»

22 августа в кино стартует американо-бразильская картина Давида Шурманна «Мой пингвин», основанная на реальных событиях, случившихся в 2011 году и прогремевших в газетах. По сюжету Жуан — бразильский рыбак, некогда потерявший в море семью и отчаявшийся найти в жизни что-нибудь хорошее. Однако судьба приводит его к пингвинёнку, отбившемуся от стаи и попавшему в нефтяное пятно. Жуан спасает птицу, называет её ДинДимом и выхаживает. Это становится началом необычной дружбы и спасает обоих от одиночества.
Жуана в фильме сыграл звёздный Жан Рено. ДинДим в фильме — не компьютерная графика: его сыграли целых десять Магеллановых пингвинов, каждый из которых упомянут в титрах по имени.
Критики благосклонно приняли картину: на сайте-агрегаторе RottenTomatoes её рейтинг 75%. Рецензенты отмечают, что Жану Рено вновь, как в «Леоне», досталась роль замкнутого одиночки, защищающего маленького подопечного, и, как раньше, он с ней справился отлично.
6+
Матвей Пирогов