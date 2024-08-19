Нокаутировал хозяйку и заколол её бывшего. Убийца из квартиры на Евдокима Огнева уедет в колонию особого режима

Отсидевший за убийство житель Петербурга получил новый срок по той же статье. В колонию его вернула дюжина ударов всем, что попалось под руку.



О приговоре Роману Желябовскому 19 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Невский районный суд назначил ему 12 лет и 6 месяцев в колонии особого режима. Фигурант признал вину частично.

В прокуратуре уточнили, что Желябовский уже сидел за убийство и вышел на свободу в 2020 году. В сентябре 2023-го он пришёл в гости в квартиру на улице Евдокима Огнева, но посиделки с алкоголем закончились кроваво.