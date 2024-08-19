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    Нокаутировал хозяйку и заколол её бывшего. Убийца из квартиры на Евдокима Огнева уедет в колонию особого режима

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    Отсидевший за убийство житель Петербурга получил новый срок по той же статье. В колонию его вернула дюжина ударов всем, что попалось под руку.

    О приговоре Роману Желябовскому 19 августа сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Невский районный суд назначил ему 12 лет и 6 месяцев в колонии особого режима. Фигурант признал вину частично.

    В прокуратуре уточнили, что Желябовский уже сидел за убийство и вышел на свободу в 2020 году. В сентябре 2023-го он пришёл в гости в квартиру на улице Евдокима Огнева, но посиделки с алкоголем закончились кроваво.

    Суд установил, что перебравший со спиртным Желябовский поругался со знакомым и не менее 11 раз ударил его по голове и шее ножом, осколками бутылки и керамической плитки. Хозяйке квартиры повезло больше — ей достался удар кулаком в голову, после которого женщина упала затылком сначала на стул, а потом на кафельный пол.

    Нападение на неё сочли причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Женщина рассказывала, что сентябрьским вечером принимала у себя бывшего и его приятеля. По её словам, она ушла спать до того, как последний начал хвататься за острые предметы.

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