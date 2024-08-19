Смольный ищет проектировщика для Морской набережной на Васильевском острове

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика для проектирования участка Морской набережной от Мичманской до Флагманской улицы на Васильевском острове в Петербурге. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.



Источник: градостроительный портал Санкт-Петербурга







Начальная цена контракта составляет почти 59 млн рублей. Итоги конкурса планируется подвести 9 сентября. Работа должна быть сделана до 15 декабря 2025 года.



Согласно утвержденному проекту планировки магистрали, длина отрезка составит 763 метра, пропускная способность — 2 450 машин в час, а суммарная максимальная интенсивность движения в обоих направлениях — 6 185 автомобилей в сутки.



Параллельно этому участку Морской набережной должен быть создан Линейный парк, «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте и показывала, как расположится зеленая зона, на карте. Работы должны быть завершены до 31 августа 2024 года.

