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Город Смольный ищет проектировщика для Морской набережной на Васильевском острове

Смольный ищет проектировщика для Морской набережной на Васильевском острове

2 790
6 комментариев

Смольный объявил конкурс на поиск подрядчика для проектирования участка Морской набережной от Мичманской до Флагманской улицы на Васильевском острове в Петербурге. Это следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет почти 59 млн рублей. Итоги конкурса планируется подвести 9 сентября. Работа должна быть сделана до 15 декабря 2025 года.

Согласно утвержденному проекту планировки магистрали, длина отрезка составит 763 метра, пропускная способность — 2 450 машин в час, а суммарная максимальная интенсивность движения в обоих направлениях — 6 185 автомобилей в сутки.

Параллельно этому участку Морской набережной должен быть создан Линейный парк, «Фонтанка» подробно рассказывала об этом проекте и показывала, как расположится зеленая зона, на карте. Работы должны быть завершены до 31 августа 2024 года.

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Комментарии
6
Красивая-но-дура
19 августа 2024, 13:47
А зачем нужно было застраивать домами набережную перед гостиницей Прибалтийской? И еще и Ленэкспо тоже зачем застраивать?
266065285
19 августа 2024, 12:25
Поскорей бы. 20 лет ждём.
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