«Ъ»: в России спрос на мороженое из Южной Кореи увеличился в два раза

В России в два раза увеличился спрос на мороженое из Южной Кореи по сравнению с прошлым годом. Об этом 19 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию NielsenIQ.



На данный момент в ряде сетей южнокорейское лакомство составляет треть от всего импортного мороженого. Однако отечественные производители за год не отстали и увеличили объем на 14 %. Импорт мороженого в своем сегменте составляет не больше 8 %.



За год — с июля 2023-го по 2024-й — продажи мороженого увеличились практически на 90 %.



«Для сравнения, спрос на мороженое в целом за аналогичный период увеличился на 27,3 % год к году в денежном выражении, а в натуральном — на 19,4 %», — передает «Ъ».

