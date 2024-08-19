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    «Ъ»: в России спрос на мороженое из Южной Кореи увеличился в два раза

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    В России в два раза увеличился спрос на мороженое из Южной Кореи по сравнению с прошлым годом. Об этом 19 августа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию NielsenIQ.

    На данный момент в ряде сетей южнокорейское лакомство составляет треть от всего импортного мороженого. Однако отечественные производители за год не отстали и увеличили объем на 14 %. Импорт мороженого в своем сегменте составляет не больше 8 %.

    За год — с июля 2023-го по 2024-й — продажи мороженого увеличились практически на 90 %.

    «Для сравнения, спрос на мороженое в целом за аналогичный период увеличился на 27,3 % год к году в денежном выражении, а в натуральном — на 19,4 %», — передает «Ъ».

    Неделю назад «Фонтанка» писала, что несколько крупных заводов планируют поднять цены на молочную продукцию. О том, как это отразится на ассортименте в магазинах, и что на этот счет говорят сами ретейлеры, читайте здесь.

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