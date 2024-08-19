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    После землетрясения на Камчатке зафиксировано 250 афтершоков

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    Более 250 афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, случившегося 18 августа. Об этом 19 августа сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

    Афтершоковый процесс будет успокаиваться, но в течение недели в очаговой области ожидаются новые афтершоки с магнитудой M ~ 6, которые в Петропавловске-Камчатском будут ощущаться как 5 баллов.

    «После первичной обработки анкет и опубликованных материалов о последствиях землетрясения отмечается, что интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превышала 6 баллов. Это несколько ниже, чем предварительные оценки по инструментальным наблюдениям», — говорится в сообщении.

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения поручил срочно расселить дома, в которых есть риски обрушения после землетрясения. «Новое жилье достроим этой осенью, а пока нужно использовать маневренный фонд», — подчеркнул он.

    «Фонтанка» рассказывала о землетрясении на Камчатке. Эпицентр находился в 108 км от Петропавловска-Камчатского. В домах падали вещи, есть небольшие разрушения.

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