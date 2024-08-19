После землетрясения на Камчатке зафиксировано 250 афтершоков

Более 250 афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, случившегося 18 августа. Об этом 19 августа сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Афтершоковый процесс будет успокаиваться, но в течение недели в очаговой области ожидаются новые афтершоки с магнитудой M ~ 6, которые в Петропавловске-Камчатском будут ощущаться как 5 баллов.

«После первичной обработки анкет и опубликованных материалов о последствиях землетрясения отмечается, что интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском не превышала 6 баллов. Это несколько ниже, чем предварительные оценки по инструментальным наблюдениям», — говорится в сообщении.