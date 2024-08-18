В акватории Невы у Дворцового моста столкнулись «Кронверк» и «Альдемарин»

Теплоходы не смогли разойтись бортами в Неве у Дворцового моста вечером 18 августа. Обошлось без значительных последствий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.



По предварительной информации, столкнулись суда «Кронверк» и «Альдемарин». Оба теплохода получили незначительные повреждения. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.



Транспортная прокуратура координирует работу транспортной полиции, а также проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

