В акватории Невы у Дворцового моста столкнулись «Кронверк» и «Альдемарин»

Теплоходы не смогли разойтись бортами в Неве у Дворцового моста вечером 18 августа. Обошлось без значительных последствий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.
По предварительной информации, столкнулись суда «Кронверк» и «Альдемарин». Оба теплохода получили незначительные повреждения. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.
Транспортная прокуратура координирует работу транспортной полиции, а также проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.
14 августа сразу три теплохода столкнулись в акватории Невы у Английской набережной. Всё началось с хода назад. Пассажиры отделались потрёпанными нервами.