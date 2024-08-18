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    В акватории Невы у Дворцового моста столкнулись «Кронверк» и «Альдемарин»

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    Теплоходы не смогли разойтись бортами в Неве у Дворцового моста вечером 18 августа. Обошлось без значительных последствий, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.

    По предварительной информации, столкнулись суда «Кронверк» и «Альдемарин». Оба теплохода получили незначительные повреждения. Люди не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло.

    Транспортная прокуратура координирует работу транспортной полиции, а также проверит исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    14 августа сразу три теплохода столкнулись в акватории Невы у Английской набережной. Всё началось с хода назад. Пассажиры отделались потрёпанными нервами.

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