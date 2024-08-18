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    На Курилах снова проснулся вулкан Эбеко. Он «дыхнул» на 2,5 км

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    На острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 км над уровнем моря. Об этом 18 августа сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем телеграм-канале.

    «Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2.5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 5 км на восток от вулкана», — говорится в сообщении ученых.

    Видео природного явления опубликовал паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте».


    Был также объявлен оранжевый авиационный цветовой код: сейсмологи предупредили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

    В августе Эбеко уже просыпался. Вулкан выбросил столб пепла, а очевидцы приметили образование нового жерла.

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