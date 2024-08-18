На Курилах снова проснулся вулкан Эбеко. Он «дыхнул» на 2,5 км

На острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,5 км над уровнем моря. Об этом 18 августа сообщил институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем телеграм-канале.



«Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2.5 км н.у.м. Шлейф пепла протянулся на 5 км на восток от вулкана», — говорится в сообщении ученых.

Видео природного явления опубликовал паблик «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте».



Был также объявлен оранжевый авиационный цветовой код: сейсмологи предупредили, что активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.



В августе Эбеко уже просыпался. Вулкан выбросил столб пепла, а очевидцы приметили образование нового жерла.

