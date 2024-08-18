Полиция задержала предпринимателя за стрельбу на Красносельском шоссе

Петербургская полиция задержала предпринимателя из Ленобласти, который использовал аэрозольный пистолет в качестве аргумента в дорожном конфликте. Об этом
В прицел правоохранительных органов мужчина попал благодаря публикации ролика. На кадрах водитель «Шевроле-Каптива» стреляет несколько раз из пистолета. Сотрудники ГАИ установили личность подозреваемого. Утром в субботу его задержали на Варшавской улице. Гражданина доставили в отдел, где установили, что между ним и водителем автомобиля «Фольксваген-Поло» вспыхнул конфликт
«Полицией приняты меры к установлению других участников конфликта, а также свидетелей происшествия. Автомобиль задержанного, «Шевроле-Каптива», помещен на спецстоянку», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.