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    «Как хочется жить!» Редкие кадры Аллы Пугачевой середины 1980-х попали в Сеть

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    На официальном YouTube-канале народной артистки СССР Аллы Пугачевой впервые опубликовали неизданный ранее клип на песню «Ах, как хочется жить!». До этого фрагменты видео были использованы в фильме «Кабург» режиссера Юриса Подниекса.

    Съемки проходили в Латвии в 1984 году, полностью клип на телевидении показан не был. Компанию Пугачевой на видео составляют участники трио «Экспрессия» — Лариса Хитана, Людмила Чеснулявичюте и Борис Моисеев. В советское время они долго выступали в юрмальском варьете «Юрас перле» («Морская жемчужина»), художественным руководителем которого был Марк Гурман.

    Музыку на стихи московского поэта Диомида Костюрина Алла Пугачева написала сама. Песня стала заглавной на одноименном альбоме «Ах, как хочется жить!», выпущенном в СССР и Болгарии в 1985 году. Однако в советских семьях такую пластинку можно было встретить редко, поскольку издание было предназначено на экспорт. На альбом попали все тогдашние хиты Пугачевой — «Айсберг», «Миллион роз» и «Старинные часы».

    Ранее на канале Пугачевой впервые появился клип из «Новогоднего огонька» на песню «Белая панама». На Центральном телевидении запись так и не показали.

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