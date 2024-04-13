Вырезанный из советского «новогоднего огонька» клип Пугачевой впервые появился в Сети

Считалось, что записи были утеряны, однако, по версии фанатов, пленка всегда хранилась у самой артистки. Предположительно, после того, как Центральное телевидение Советского Союза отказалось транслировать клип, копии отправили в ряд региональных телерадиокомитетов РСФСР, в том числе и на Горьковское телевидение, где видео показывали несколько раз в программе «И вновь приходит песня к нам».

Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» впервые появился на YouTube — его вырезали из новогоднего «Голубого огонька» 1985/1986 годов.

Видеозапись полностью отражает историю, рассказанную в песне: лишь повзрослев, героиня песни поняла, что панама, которую ей вечно надевала мама, была на самом деле проявлением любви и заботы. Однако в юном возрасте девочка думала лишь о том, как ей не идет этот головной убор.

Что именно не устроило редакторов «Огонька», остается только догадываться. Авторами композиции выступили поэт Леонид Дербенёв и композитор Юрий Чернавский. Пугачева исполняла «Белую панаму» в том же 1986-м на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве» и на Ленинградском телевидении в программе «Музыкальный ринг», где представляла Жанну Агузарову и рок-группу «Браво».

В 2021 году в соцсетях появился 20-секундный фрагмент оригинального клипа, однако полная версия не была доступна широкой публике до сегодняшнего дня.