    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-з

    757мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.73

    Вырезанный из советского «новогоднего огонька» клип Пугачевой впервые появился в Сети

    1398
    2 комментария

    Клип певицы Аллы Пугачевой на песню «Белая панама» впервые появился на YouTube — его вырезали из новогоднего «Голубого огонька» 1985/1986 годов.

    Считалось, что записи были утеряны, однако, по версии фанатов, пленка всегда хранилась у самой артистки. Предположительно, после того, как Центральное телевидение Советского Союза отказалось транслировать клип, копии отправили в ряд региональных телерадиокомитетов РСФСР, в том числе и на Горьковское телевидение, где видео показывали несколько раз в программе «И вновь приходит песня к нам».

    Алла Пугачёва с песней «Белая панама» в «Новогоднем огоньке 1986». Съёмки: Москва, декабрь 1985 года.

    Автор: Helen MY/ YouTube

    Видеозапись полностью отражает историю, рассказанную в песне: лишь повзрослев, героиня песни поняла, что панама, которую ей вечно надевала мама, была на самом деле проявлением любви и заботы. Однако в юном возрасте девочка думала лишь о том, как ей не идет этот головной убор.

    В год премьеры клипа умерла мать певицы — Зинаида Архиповна Пугачева (Одегова).

    Что именно не устроило редакторов «Огонька», остается только догадываться. Авторами композиции выступили поэт Леонид Дербенёв и композитор Юрий Чернавский. Пугачева исполняла «Белую панаму» в том же 1986-м на фестивале «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве» и на Ленинградском телевидении в программе «Музыкальный ринг», где представляла Жанну Агузарову и рок-группу «Браво».

    В 2021 году в соцсетях появился 20-секундный фрагмент оригинального клипа, однако полная версия не была доступна широкой публике до сегодняшнего дня.

    Накануне 75-летнего юбилея у артистки состоялось сразу несколько громких релизов: выход новых песен и премьера аудиоверсии «Того самого концерта». Ожидается, что 14 и 15 апреля певица порадует еще двумя новыми песнями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алла ПугачеваПанамаАрхивКлип
    ЛАЙК7
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close