Вечеринка нелегалов в Петербурге завершилась большой кровью. Один погиб, двое ранены

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства кровавых посиделок с алкоголем на улице Примакова в Кировском районе Петербурга. Накануне вечером полиция нашла в квартире трех раненых мигрантов, один из которых позднее скончался. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 августа .



57-летний нелегал из Узбекистана получил ножевое ранение ягодицы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его ровеснику нанесли несколько ударов, задели спину, плечо и ягодицу, его состоянии также оценивается как тяжелое. Больше всех не повезло 29-летнему иностранцу — нож достал до его сердца. Пострадавший скончался в больнице.

