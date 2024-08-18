Одними сосисками сыт не будешь: что поесть, если в кармане на пять дней только 1000 рублей — эксперимент

Закупиться впрок на 1000 рублей — сложная задача Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Несколько лет назад были популярны видеообзоры блогеров о том, как выжить, питаясь на небольшую сумму — от 50 до 200 рублей в день, а некоторые экстремалы даже закупались на 200 рублей в неделю. Наши новосибирские коллеги из NGS.RU решили проверить, что можно купить на эти деньги в 2024 году . Для этого редактор NGS.RU Екатерина Евстафьева купила продукты на пять дней, заплатив за них чуть больше 1000 рублей — то есть в среднем по 200 рублей на день. Разбираемся с нутрициологом Натальей Кониной, насколько сбалансированным получился рацион.

Между гречкой и макаронами Всё началось с закупки продуктов в ближайшем сетевом магазине. В первую очередь в корзине оказались гречневая крупа ( 700 граммов ), макароны ( 400 граммов ) и картофель ( 1,1 килограмма ) — из-за сочетания большого объема и невысокой цены. Следом — мясо. Самым разумным решением было бы купить куриную тушку, но она могла «съесть» почти половину бюджета. Поэтому выбор пал на 600 граммов свиного рагу (мясо на кости) за 130 рублей и баварские сосиски (пачка весом в 350 граммо в) за 140 рублей .

Следом пошли продукты для завтрака. Десяток яиц категории С2 обошелся в 85 рублей , хлеб весом в 600 граммов — в 37 рублей , паштет — 40 рублей , 850 миллилитров молока — 63 рубля , овсяные хлопья за 23 рубля . Также в корзине оказались апельсины, томаты, карамельные и желейные конфеты. Цена за все продукты составила 833 рубля .

Блюда получались сытными, но не очень изысканными Фото: Екатерина Евстафьева / NGS.RU Поделиться Поделиться





Первый день экономной «диеты» — понедельник — прошел вполне благополучно, без срывов и чувства голода. На завтрак — бутерброды с паштетом, кофе с молоком, желейные конфеты. На обед — жареная свинина и макароны, перекус — апельсин, ужин — вареная гречка с маслом и две сосиски.



Во вторник эксперимент пошел не по плану. На завтрак — овсяная каша, стакан молока, карамельные конфеты. На обед — гречневая каша и два вареных яйца. Но из-за мероприятия на работе появилась возможность съесть кусок торта и маффин. Странно было бы упустить такой шанс. В результате десерты заменили перекус, но не пошли в общий зачет бюджета. На ужин — отварная гречка и сосиска.



В среду на завтрак — два жареных яйца, ломтик хлеба и кофе с молоком. Конфеты закончились, и поэтому пришлось потратить еще 20 рублей на ломтик чак-чака к завтраку. На обед — вареная гречка с запеченной свининой, на перекус — апельсин.

Ближе к вечеру стало понятно, что этого мало, возникло сильное чувство голода. В бюджете на неделю оставалось еще 147 рублей . В такие моменты, говоря по личному опыту, сложно думать о том, как выбрать более полезный продукт со сбалансированным составом белков, жиров и углеводов. Тем более что денег немного. Поэтому в магазине на еще один перекус купила батончик с карамелью и арахисом, что можно считать срывом, потому что изначально покупки сладостей на ужин не планировались. Еще один батончик и фруктовое желе — на следующий день. А вместе с ними на ужин — две куриные ножки. Всё вместе обошлось в 104 рубля . На ужин — запеченная куриная голень с картофелем.

Одно из главных правил для тех, кто старается питаться по средствам, — не забывать дома контейнер с едой Фото: Екатерина Евстафьева / NGS.RU Поделиться Поделиться





На завтрак в четверг — глазунья из трех яиц, два тоста, батончик, желе и кофе с молоком. Практика показала, что наесться двумя яйцами категории С2 довольно сложно, но всё, конечно, зависит от индивидуальных потребностей. Обед — макароны с сосисками и помидоры. Так как сладостей хотелось всё больше, то на оставшиеся деньги купила творожный сырок и два небольших батончика нуги (один остался на пятницу). На ужин — картофель с куриной ножкой.



В пятницу придерживаться своеобразной диеты стало еще сложнее. На завтрак — два жареных яйца, кофе с молоком и батончик. Так как контейнер с обедом я забыла дома, пришлось выйти за рамки бюджета, но не очень изящно: на обед лапша быстрого приготовления за 25 рублей . На перекус — апельсин, а на ужин — отварной картофель.

В целом рацион на такую сумму вполне может быть сытным, но при этом, скорее всего, многим покажется однообразным. Он вряд ли подойдет людям с большими физическими нагрузками, а похудеть не получится из-за существенного количества углеводов. К тому же если человек любит есть «вредные» продукты — как правило, это сладости или, наоборот, соленые снеки, — то с непривычки могут возникнуть срывы и риск переедания.

Привет, проблемы: мнение нутрициолога В таком рационе почти нет овощей — источника полезных пищевых волокон и микроэлементов. Как объяснила нутрициолог Наталья Конина, овощи помогают снизить общий гликемический индекс приема пищи, что особенно важно для людей с риском развития инсулинорезистентности и диабета, а также тех, кто старается снизить вес. Поэтому специалист рекомендует добавлять овощные нарезки или зелень на завтрак, обед и ужин.



— Сложные углеводы в виде круп и бобовых замещены преимущественно рафинированными углеводами — макаронами и хлебом, а также сахаросодержащими продуктами — фруктами, батончиками, другими сладостями, — комментирует рацион Наталья Конина. — Такие углеводы имеют более высокий гликемический индекс, нежели цельные крупы и бобовые. В длительной перспективе такое замещение может привести к нарушению в углеводном обмене, набору веса, проблемам со здоровьем в целом.

Также в такой «диете» есть дефицит белка. Из-за этого может страдать состояние кожи, волос, ногтей, иммунитет и мышцы. К тому же, подчеркивает нутрициолог, сосиски, колбасы, паштет и прочие переработанные мясные продукты часто сложно отнести к белковым из-за состава. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на то, из чего состоит конкретный продукт. Помимо этого, в переработанных мясных продуктах часто содержатся не самые полезные компоненты. Желательно не добавлять их в рацион часто. Более сбалансированные белковые продукты — это яйца, птица, рыба, морепродукты и мясо.

Нутрициолог рекомендует добавлять больше овощей и зелени в свое ежедневное меню Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Еще один аспект, на который указывает Наталья Конина, — отсутствие в рационе дикой рыбы. Этот продукт — источник Омега-3 жирных кислот. Также отсутствуют орехи, семена, сыродавленные масла. При дефиците жиров в организме может нарушаться гормональный баланс, особенно у женщин. Возможен дефицит жирорастворимых витаминов, что будет сказываться на состоянии кожи, волос и когнитивной функции мозга.



— Лучше всего убрать перекусы фруктами и батончиками, а вместо этого съедать либо орехи с ягодами, либо что-то белково-жировое с клетчаткой (например, яйцо и салат). Перекусы быстрыми углеводами часто провоцируют повышенный аппетит и тягу к сладкому, а также способствуют снижению энергии и сонливости, — отметила Наталья Конина.



Подводя итог, нутрициолог посоветовала добавлять в рацион разные овощи и зелень, заменить переработанные мясные продукты на цельные. Также лучше выбирать цельные варианты круп и бобовых и добавлять полезные жиры.