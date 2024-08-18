Одними сосисками сыт не будешь: что поесть, если в кармане на пять дней только 1000 рублей — эксперимент

Несколько лет назад были популярны видеообзоры блогеров о том, как выжить, питаясь на небольшую сумму —
Между гречкой и макаронами
Всё началось с закупки продуктов в ближайшем сетевом магазине. В первую очередь в корзине оказались гречневая крупа (
Следом пошли продукты для завтрака. Десяток яиц категории С2 обошелся
Первый день экономной «диеты» — понедельник — прошел вполне благополучно, без срывов и чувства голода. На завтрак — бутерброды с паштетом, кофе с молоком, желейные конфеты. На обед — жареная свинина и макароны, перекус — апельсин, ужин — вареная гречка с маслом и две сосиски.
Во вторник эксперимент пошел не по плану. На завтрак — овсяная каша, стакан молока, карамельные конфеты. На обед — гречневая каша и два вареных яйца. Но из-за мероприятия на работе появилась возможность съесть кусок торта и маффин. Странно было бы упустить такой шанс. В результате десерты заменили перекус, но не пошли в общий зачет бюджета. На ужин — отварная гречка и сосиска.
В среду на завтрак — два жареных яйца, ломтик хлеба и кофе с молоком. Конфеты закончились, и поэтому пришлось потратить еще
Ближе к вечеру стало понятно, что этого мало, возникло сильное чувство голода. В бюджете на неделю оставалось еще
На завтрак в четверг — глазунья из трех яиц, два тоста, батончик, желе и кофе с молоком. Практика показала, что наесться двумя яйцами категории С2 довольно сложно, но всё, конечно, зависит от индивидуальных потребностей. Обед — макароны с сосисками и помидоры. Так как сладостей хотелось всё больше, то на оставшиеся деньги купила творожный сырок и два небольших батончика нуги (один остался на пятницу). На ужин — картофель с куриной ножкой.
В пятницу придерживаться своеобразной диеты стало еще сложнее. На завтрак — два жареных яйца, кофе с молоком и батончик. Так как контейнер с обедом я забыла дома, пришлось выйти за рамки бюджета, но не очень изящно: на обед лапша быстрого приготовления за
В целом рацион на такую сумму вполне может быть сытным, но при этом, скорее всего, многим покажется однообразным. Он вряд ли подойдет людям с большими физическими нагрузками, а похудеть не получится из-за существенного количества углеводов. К тому же если человек любит есть «вредные» продукты — как правило, это сладости или, наоборот, соленые снеки, — то с непривычки могут возникнуть срывы и риск переедания.
Привет, проблемы: мнение нутрициолога
В таком рационе почти нет овощей — источника полезных пищевых волокон и микроэлементов. Как объяснила нутрициолог Наталья Конина, овощи помогают снизить общий гликемический индекс приема пищи, что особенно важно для людей с риском развития инсулинорезистентности и диабета, а также тех, кто старается снизить вес. Поэтому специалист рекомендует добавлять овощные нарезки или зелень на завтрак, обед и ужин.
— Сложные углеводы в виде круп и бобовых замещены преимущественно рафинированными углеводами — макаронами и хлебом, а также сахаросодержащими продуктами — фруктами, батончиками, другими сладостями, — комментирует рацион Наталья Конина. — Такие углеводы имеют более высокий гликемический индекс, нежели цельные крупы и бобовые. В длительной перспективе такое замещение может привести к нарушению в углеводном обмене, набору веса, проблемам со здоровьем в целом.
Также в такой «диете» есть дефицит белка. Из-за этого может страдать состояние кожи, волос, ногтей, иммунитет и мышцы. К тому же, подчеркивает нутрициолог, сосиски, колбасы, паштет и прочие переработанные мясные продукты часто сложно отнести к белковым из-за состава. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на то, из чего состоит конкретный продукт. Помимо этого, в переработанных мясных продуктах часто содержатся не самые полезные компоненты. Желательно не добавлять их в рацион часто. Более сбалансированные белковые продукты — это яйца, птица, рыба, морепродукты и мясо.
Еще один аспект, на который указывает Наталья Конина, — отсутствие в рационе дикой рыбы. Этот продукт — источник Омега-3 жирных кислот. Также отсутствуют орехи, семена, сыродавленные масла. При дефиците жиров в организме может нарушаться гормональный баланс, особенно у женщин. Возможен дефицит жирорастворимых витаминов, что будет сказываться на состоянии кожи, волос и когнитивной функции мозга.
— Лучше всего убрать перекусы фруктами и батончиками, а вместо этого съедать либо орехи с ягодами, либо что-то белково-жировое с клетчаткой (например, яйцо и салат). Перекусы быстрыми углеводами часто провоцируют повышенный аппетит и тягу к сладкому, а также способствуют снижению энергии и сонливости, — отметила Наталья Конина.
Подводя итог, нутрициолог посоветовала добавлять в рацион разные овощи и зелень, заменить переработанные мясные продукты на цельные. Также лучше выбирать цельные варианты круп и бобовых и добавлять полезные жиры.