В Минобороны РФ заявили, что серьезно оценивают информацию о подготовке Киевом удара по Курской АЭС

Минобороны России с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции. Об этом в субботу, 17 августа , заявили в военном ведомстве.

Министерство обороны отмечает, что информация об этом получена по независимым каналам.

«Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — сказано в публикации.

Если такой план начнет реализовываться, утверждают в Минобороны, то немедленно будут приняты жесткие ответные военные меры.