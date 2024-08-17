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    В Минобороны РФ заявили, что серьезно оценивают информацию о подготовке Киевом удара по Курской АЭС

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    Минобороны России с надлежащей серьезностью оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской атомной электростанции. Об этом в субботу, 17 августа, заявили в военном ведомстве.

    Министерство обороны отмечает, что информация об этом получена по независимым каналам.

    «Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины», — сказано в публикации.

    Если такой план начнет реализовываться, утверждают в Минобороны, то немедленно будут приняты жесткие ответные военные меры.

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