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    В Светогорске подростку прилетела пуля в нос из-за бутылки лимонада

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    3 комментария

    Полиция разыскивает жителя Выборгского района Ленобласти, который криминальным способом пытался втолковать подростку, что улица — не помойка. Об этом 17 августа пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

    40-летняя женщина рассказала полиции, что около восьми вечера 16 августа неизвестный стрелял в ее 14-летнего сына у дома на Пограничной улице. По предварительным данным, подросток пил лимонад с приятелями в подъезде одной из пятиэтажек, урну они не нашли, так что пластик в итоге оказался под окнами дома.

    Такое поведение не стерпел 32-летний жилец, который сделал замечание с балкона, а затем выскочил на улицу. Замахнувшись по лицу одному из подростков, промазал. Тогда в ход пошел пневматический пистолет. Предположительно, было два выстрела, одна пуля попала школьнику в нос.

    Подростку была оказана первая помощь, после чего его отпустили лечиться амбулаторно. Предполагаемого нападавшего ищут. Проверку по факту произошедшего проводят полицейские и следственный отдел СК Ленобласти.

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    Комментарии 3

    28020699817 Авг 2024 в 13:39
    Правильно!
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