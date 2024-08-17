В Светогорске подростку прилетела пуля в нос из-за бутылки лимонада

Полиция разыскивает жителя Выборгского района Ленобласти, который криминальным способом пытался втолковать подростку, что улица — не помойка. Об этом
40-летняя женщина рассказала полиции, что около восьми вечера
Такое поведение не стерпел 32-летний жилец, который сделал замечание с балкона, а затем выскочил на улицу. Замахнувшись по лицу одному из подростков, промазал. Тогда в ход пошел пневматический пистолет. Предположительно, было два выстрела, одна пуля попала школьнику в нос.
Подростку была оказана первая помощь, после чего его отпустили лечиться амбулаторно. Предполагаемого нападавшего ищут. Проверку по факту произошедшего проводят полицейские и следственный отдел СК Ленобласти.