На Гражданке психбольной накануне своего дня рождения выкинул из окна знакомого

Под окнами дома на Северном проспекте вчера вечером нашли мужчину с серьезными травмами — его, предположительно, выкинули из окна. Об этом в субботу, 17 августа, стало известно «Фонтанке».

Сообщение в службу спасения поступило накануне в половину шестого вечера. На месте происшествия был найден 31-летний мужчина, который признался, что его вытолкнули из окна второго этажа. Его отвезли в 3-ю городскую больницу с сочетанной травмой головы и конечностей и экзогенной интоксикацией этанолом. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.