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    На Гражданке психбольной накануне своего дня рождения выкинул из окна знакомого

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    Под окнами дома на Северном проспекте вчера вечером нашли мужчину с серьезными травмами — его, предположительно, выкинули из окна. Об этом в субботу, 17 августа, стало известно «Фонтанке».

    Сообщение в службу спасения поступило накануне в половину шестого вечера. На месте происшествия был найден 31-летний мужчина, который признался, что его вытолкнули из окна второго этажа. Его отвезли в 3-ю городскую больницу с сочетанной травмой головы и конечностей и экзогенной интоксикацией этанолом. Состояние пострадавшего врачи оценили как тяжелое, его поместили в реанимацию.

    Под подозрение попал местный житель, которому 17 августа исполнилось 47 лет.

    По предварительным данным, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, его доставили в больницу им. И.И. Скворцова-Степанова.

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